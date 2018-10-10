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أمين الأطباء الأسبق: قانون التأمين الصحي سينهي أزمة سعر كشف العيادات

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:14 م
الدكتور محمد سمير
الدكتور محمد سمير
توك شو
قال الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق، إن القانون فرض علي نقابة الأطباء بالتعاون مع وزارة الصحة في المادة 46 من القانون 45 لسنة 1969، وضع لائحة بالحد الأقصي لأجور الأطباء سواء للكشف أو العمليات الجراحية.

وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبد الحميد، والمُذاع عبر فضائية "تن"، أن قانون المنشآت الطبية تكلم عن المنشآت الصحية بصفة عامة فيما يتعلق بالتسعير، معقبا: «العيادات الخاصة لا تقوم بارسال التسعيرة إلي وزارة الصحة حتي يتم اعتماده».

وأشار إلي أنه عند قيام الطبيب بتحديد تسعيرة معينة للكشف تقوم الضرائب بمحاسبة علي قيمة التسعيرة التي قام بتحديدها مسبقا، مؤكدا: «الكلام علي أجور الأطباء التي تكشف بألف جنيه الكلام دا لو موجود بيكون بنسبة أقل من نصف في المية»، معقبا: «مش ممكن نحاسب 280 ألف طبيب مسجل علي حاجه بيعملها أقل من 500 طبيب، وكلهم يدفعوا التمن».

وأكد أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق، علي أنه يجب علي الدولة إقرار قانون التأمين الصحي الجديد وتنفيذه بأسرع طريقة، لافتا إلي أن الأطباء مستعدون للتعاون مع التأمين الصحي، موضحا أن إقرار قانون التأمين الصحي سوف ينهي جزءا كبيرا من أزمة سعر كشف العيادات.

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