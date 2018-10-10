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أخبار البلد

12 معلومة مهمة عن كارت الفلاح بعد بدء تطبيقه فى 5 محافظات

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:18 م
صدى البلد
جمال صلاح الدين
ناقش الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم خطوات تفعيل منظومة "كارت الفلاح"، فى اجتماع بحضور وزراء الموارد المائية والرى، والتخطيط، والزراعة واستصلاح الأراضى، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

ويرصد صدى البلد في السطور التالية أبرز معلومات وتفاصيل طرح كارت الفلاح: 

- المشروع يستهدف حصول 6.5 مليون حائز على كارت الفلاح.
- بدء المرحلة اولى من كارت الفلاح بمحافظات (الشرقية – البحيرة – الغربية – سوهاج – اسيوط).
- الإنتهاء من المرحلة الأولى بـ 5 محافظات نهاية نوفمبر.
- تم إصدار 2.4 مليون كارت ضمن المنظومة حتى الآن.
- منظمة الميكنة تكلفت 247 مليون جنيه حتى الآن.
- تم إنشاء موقع إلكتروني خاص بالمنظومة يهدف إلى التعريف بها وبأهدافها.
- تم إنشاء مركز للخدمات الزراعية الإلكترونية بوزارة الزراعة لخدمة المنظومة.

فوائد كارت الفلاح: 

- بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية والمحاصيل في مصر
- تيسير حصول المزارعين على أية مستحقات مالية مقابل توريد المحاصيل
- توفير الخدمات الارشادية وإضافة خدمات ومشروعات أخرى لخدمة المزارعين
- الكارت يسهم فى تطوير أسلوب الرقابة والادارة بالمديريات الزراعية.
- يضمن المتابعة اليومية لتنفيذ خطط وزارة الزراعة بالمحافظات

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