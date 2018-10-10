الكنيسي : 3000 متقدم لعضوية نقابة الإعلاميين حتى الآن

أكد حمدى الكنيسي ، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين ، أن أعداد المتقدمين للقيد في النقابة يزداد يوما بعد الآخر ، مشيرا أن الأعداد المتقدمة وصلت حتى الآن إلى 3000 متقدم.



وأضاف الكنيسي في تصريحات لصدي البلد ، أن هناك مؤتمرا مرتقبا للإعلان عن أسماء الدفعة القادمة من الذين تم قبولهم ضمن أعضاء النقابة ، موضحا أن عدد الأعضاء المقبولين وصل حتى الآن إلى 500 عضو.



وتابع ، أن أعضاء اللجنة التأسيسية يعملون بأقصي جهد من أجل الترتيب لأول جمعية عمومية للنقابة ، مرجحا ان تكون موعدها بحد أقصى شهر يناير من العام المقبل.