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أبو ستيت: كارت الفلاح يحفظ جميع مستحقات المزارعين

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:29 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن كارت الفلاح هو تحويل الحيازة الورقية إلى كارت رقمي ممغنط، ويتم به تخزين جميع البيانات الخاصة بالفلاح، والمحاصيل التي يقوم بزراعتها، وممتلكاته الحيوانية، والمباني السكنية على الأرض الزراعية الخاصة به.

وأوضح ستيت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي فضائية "إم بي سي"، أن الوزارة تطبق منظومة كارت الفلاح، بالتعاون مع وزارات "التخطيط، والإنتاج الحربي، والإتصالات"، مؤكدا أن الكارت له أهمية كبيرة للحفاظ على حقوق الدولة والفلاح.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن الفلاح يستطيع الحصول على جميع مستحقاته المالية في الإنتاج الزراعي؛ إذا كان يتم توريدها بجهات حكومية، ولا يتم التلاعب في النسبة الخاصة بمستحقاته.

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