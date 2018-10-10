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أحمد موسى: السعودية لديها دلائل تؤكد تورط قطر فى محاولة اغتيال محمد بن سلمان

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:26 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الإعلامى أحمد موسى، إن هناك مئات القضايا المتهم فيها النظام القطرى من أول حمد بن خليفة وحمد بن جاسم وتميم بن حمد، موضحا أن الأشقاء فى السعودية لديهم تصريحات بلسان حمد بن جاسم تؤكد محاولة اغتيال الملك عبدالله عام 2014 .

وأضاف موسى، خلال تقديمه، برنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، « القضية واضحة وهى تورط قطر فى محاولة اغتيال ولى العهد» معلقًا «لماذا لا تحرك هذه القضايا لتحرير النظام القطرى للمحاكم».

وأشار إلى أن القضايا موجودة بالدلائل ولبس باشياء مفبركة كما تقوم بها قطر وتركيا.

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