رئيس التنمية الصناعية: ميكنة جميع خدمات المستثمرين بداية العام المقبل

قال المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة بدأت في خطة تطوير تكنولوجي للخدمات التي قدمها للمستثمرين، مشيرًا إلى بدء تنفيذ المرحلة الأولى من ميكنة الإجراءات والتعاملات مع المستثمرين.





وأكد "عبد الرازق"، في تصريحات صحفية، أنه سيتم الانتهاء من ميكنة جميع الخدمات بجميع فروع الهيئة بنهاية العام الجاري حيث سيتم تفعيل 22 فرعا للهيئة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال الربط الإلكتروني لتقديم نفس خدمات المقر الرئيسي للمستثمرين.





وأضاف أن هذا يأتي في إطار خطة الهيئة لتقديم كافة خدماتها عن بعد ( أونلاين ) للمستثمرين بشكل كامل حتى يتفرغ المستثمر تماما لادارة مشروعة والتوسع في استثماراته بعيدا عن الانغماس في الورقيات والتعقيدات الإجرائية.



