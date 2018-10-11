التخطيط: تخصيص 43 مليون جنيه لإحلال وتجديد متحف قيادة الثورة

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن تخصيص 43 مليون جنيه لإحلال وتجديد متحف قيادة الثورة خلال خطة العام المالي الحالي 18/2029 وحوالي 40 مليون جنيه للمعهد العالي لفنون الطفل و31 مليون جنيه تم تخصيصها لواحة الثقافة بمدينة 6 أكتوبر.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن محاور العمل الأساسية لقطاع الخدمات الثقافية تقوم علي أساس دعم الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المجال الثقافي وتعظيم الاستفادة من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون الثقافة إلى جانب إنشاء المرصد الوطني للدفاع عن حرية الإبداع وحقوقه فضلًا عن زيادة حجم الإنتاج الثقافي حتي تصبح الصناعات الثقافية مصدر قوة للمجتمع.