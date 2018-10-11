التخطيط: تخصيص 43 مليون جنيه لإحلال وتجديد متحف قيادة الثورة

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ، عن تخصيص 43 مليون جنيه لإحلال وتجديد متحف قيادة الثورة خلال خطة العام المالي الحالي 18/2029 و حوالي 40 مليون جنيه للمعهد العالي لفنون الطفل و31 مليون جنيه تم تخصيصها لواحة الثقافة بمدينة 6 أكتوبر .



