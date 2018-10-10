توثيق علمي لآثار البهنسا المنقولة للمتحف الكبير..صور

انتهت إدارة ترميم الآثار الثقيلة بالمتحف المصرى الكبير من أعمال التوثيق العلمى والفحص وتقارير الحالة للقطع التي تم وصولها مؤخرا من منطقة آثار البهنسا بالمنيا.



أعمال الترميم أشاد بها د.طارق توفيق مدير عام المتحف، وتمت تحت إشراف ومتابعة الدكتور أسامة أبو الخير مدير الترميم بالمتحف المصري الكبير، والدكتور حسين محمد كمال، مدير عام الشئون الفنية للترميم بالمتحف.



شارك في أعمال التوثيق ووضع خطة الترميم فريق العمل بادارة ترميم الآثار الثقيلة بالمتحف المصرى الكبير، ويضم سامح رحيم رئيس منطقة الآثار الثقيلة واخصائيو الترميم محمود ابو السعود واحمد ممدح واحمد الصادق ومحمد سليمان وأيمن احمد على.



وتضمنت أعمال التوثيق التسجيل بالتصوير الفوتوغرافي وتسجيل مظاهر التلف بشكل دقيق ورفع المقاسات والابعاد ووزن القطع وزن فعلى كجم وذلك باستخدام اجهزة القياس وتحديد الأوزان بنظام الديجتال وتوثيق الكتابات و النقوش الهيروغليفية باستخدام برامج الكاد وثرى دى ماكس ووضع خطط الترميم العلمية للبدء فى أعمال الترميم.



وكشف م.حسام راشد مدير عام ادارة ترميم الآثار الثقيلة بالمتحف انا تابوت بازلت كان ضمن القطع،ويعد من القطع الأثرية الفريدة من نوعها نظرا لروعة الإبداع للمصرى القديم ودقة النقوش والرسومات الموجودة على سطح الحجر،والذي يعد من أصلب الأحجار واجملها وصعوبة النقش عليها وهى اول قطعه اثريه ثقيلة مصنوعة من حجر البازلت ترد للمتحف.