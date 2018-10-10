ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

نائب الرئيس السوداني يبحث جهود العودة الطوعية للنازحين بولايات دارفور

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:27 م
دارفور
دارفور
أ ش أ
بحث نائب الرئيس السوداني، عثمان محمد يوسف كبر، جهود العودة الطوعية للنازحين بولايات دارفور.

وأوضحت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية، وداد يعقوب -في تصريح صحفي عقب اجتماع لجان العودة الطوعية، اليوم الأربعاء بالقصر الجمهوري بالخرطوم برئاسة كبر- أنه تمت مناقشة الجهود التي تبذلها لجان العودة الطوعية، بالتركيز على إحكام التنسيق ما بين الولايات ومفوضيات العون الإنساني المعنية بهذا الشأن .

ونوهت إلى أنه تم خلال الاجتماع تقديم تقريرين عن سير أعمال اللجان وما توصلت إليه، مؤكدة التزام وزارتها بتوفير طرق كسب العيش للعائدين بما يوفر الحياة الكريمة لهم.

وفي سياق متصل، اطلع النائب الأول للرئيس السوداني، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، على مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية والأمنية بولاية جنوب دارفور، وتوفير التمويل اللازم لإنجاح عمليات الحصاد بالولاية .

ووجه صالح -خلال لقائه اليوم بالقصر الجمهوري بوالي جنوب دارفور آدم الفكي- بإكمال الترتيبات للدورة المدرسية التي تستضيفها الولاية وستنطلق يوم 18 من شهر نوفمبر المقبل .

وقال الفكي، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن هناك العديد من المشروعات سيتم افتتاحها خلال البرنامج المصاحب للدورة المدرسية، وعلي رأسها مشروعات الكهرباء والطرق .

وأشار الوالي إلى أنه تم تقديم الدعوة للنائب الأول لرئيس الجمهورية لحضور مؤتمر النازحين بولايات دارفور الخمس والذي تستضيفه الولاية خلال الفترة المقبلة.

ترشيحاتنا

أحمد موسى يوجه اللوم لـ حبيب العادلى بسبب الجاسوس محمد مرسي.. فيديو

محمد الباز يكشف دور زوج شقيقة هشام عشماوى فى تنفيذ العمليات الإرهابية

12 معلومة مهمة عن كارت الفلاح بعد بدء تطبيقه فى 5 محافظات

محمد شريف يتعادل للأهلى بعد 35 دقيقة فى شباك الترسانة.. فيديو

الهيئة العامة للبترول تزف بشرى للمصريين حول اكتشاف حقول غاز جديدة

عمر طارق يزيد من أوجاع الأهلى بهدف ثان للترسانة .. فيديو

انهيار تاريخي للجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي

طرح أول سيارة كهربائية طائرة فى الأسواق الشهر المقبل .. فيديو

أحمد موسي يطالب المصريين بالذهاب لـ هضبة الجلالة ..فيديو

الترسانة يفرض التعادل الإيجابي على الأهلى فى الشوط الأول بكأس مصر.. فيديو وصور

حبيب العادلي يكشف تفاصيل اقتحام الإخوان لـ الحدود والسجون خلال ثورة 25 يناير

تعليم الدقهلية تستبعد معلمة أجبرت طالبة على مسح حذائها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة جمال مصر توضح لـ صدى البلد علاقتها بالتمثيل .. وتكشف عن عملها قبل المسابقة.. وتوجه رسالة لريم البارودي

السياحة الكازاخية في شرم الشيخ.. سوق جديد واعد بدأ بـ 5 آلاف زائر حتى وصل في 2018 إلى 120 ألفا.. صور

25 صورة تكشف أناقة نيللى مقدسي فى عيد ميلادها

إطلالات المشاهير على السجادة الحمراء في حفل American Music Awards.. صور

الآثار تشيد بجهود الخارجية في استرداد غطاء تابوت أثري من الكويت.. صور

فيديو

ابنة رفعت المحجوب تكشف تفاصيل ليلة اغتيال والدها.. فيديو
حبيب العادلي: عمر سليمان شاهد 90 عنصرًا من حماس داخل ميدان التحرير
ابنة رفعت المحجوب تكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال والدها عام 1990.. فيديو
حبيب العادلي: الأنفاق بين غزة ومصر بدأ حفرها فى السبعينات
شيرين عبد الوهاب ترد على انتقادها لتقبيل حسام حبيب أمام العامة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟