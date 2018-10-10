نائب الرئيس السوداني يبحث جهود العودة الطوعية للنازحين بولايات دارفور

بحث نائب الرئيس السوداني، عثمان محمد يوسف كبر، جهود العودة الطوعية للنازحين بولايات دارفور.



وأوضحت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية، وداد يعقوب -في تصريح صحفي عقب اجتماع لجان العودة الطوعية، اليوم الأربعاء بالقصر الجمهوري بالخرطوم برئاسة كبر- أنه تمت مناقشة الجهود التي تبذلها لجان العودة الطوعية، بالتركيز على إحكام التنسيق ما بين الولايات ومفوضيات العون الإنساني المعنية بهذا الشأن .



ونوهت إلى أنه تم خلال الاجتماع تقديم تقريرين عن سير أعمال اللجان وما توصلت إليه، مؤكدة التزام وزارتها بتوفير طرق كسب العيش للعائدين بما يوفر الحياة الكريمة لهم.



وفي سياق متصل، اطلع النائب الأول للرئيس السوداني، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، على مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية والأمنية بولاية جنوب دارفور، وتوفير التمويل اللازم لإنجاح عمليات الحصاد بالولاية .



ووجه صالح -خلال لقائه اليوم بالقصر الجمهوري بوالي جنوب دارفور آدم الفكي- بإكمال الترتيبات للدورة المدرسية التي تستضيفها الولاية وستنطلق يوم 18 من شهر نوفمبر المقبل .



وقال الفكي، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن هناك العديد من المشروعات سيتم افتتاحها خلال البرنامج المصاحب للدورة المدرسية، وعلي رأسها مشروعات الكهرباء والطرق .



وأشار الوالي إلى أنه تم تقديم الدعوة للنائب الأول لرئيس الجمهورية لحضور مؤتمر النازحين بولايات دارفور الخمس والذي تستضيفه الولاية خلال الفترة المقبلة.