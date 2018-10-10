حبيب العادلي: 90% من القيادات الفلسطينية كانت تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية

قال اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والشاهد فى قضية اقتحام الحدود الشرقية، إن 90% من القيادات الفلسطينية كانت تنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، مضيفا أن جميع رؤساء التنظيمات الدينية والإسلامية ترجع أصولها لجماعة الإخوان المسلمين، وأن كافة عناصر الإخوان في مصر في حاجة للتنظيم الدولي والعكس صحيح.





وأضاف خلال شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، أن كتائب القسام قذفت نقاط التأمين على الحدود بصواريخ الآر بي جي لإلهاء القوات عن المتسللين، مؤكدا أنه كوزير للداخلية في ذلك الوقت لم يكن لديه توقع بما حدث في مصر إبان 2011، وعدم التوقع يجعلك تتعامل مع الحدث بدون توقع الآتي.