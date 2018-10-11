برلماني يطالب بتوسيع الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة

قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إننا في حاجة إلى توسيع الاستثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل اعتمادنا بمصر على الاستثمار في الطاقة والغاز، بجانب الاستثمارات العقارية.





وأكد "الجوهري"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أننا فى حاجة إلى الاستثمار في التصنيع الزراعى، وأن نطور المصانع ونستغل الشركات، وأن تكون لدينا مصانع للأغذية، مشيرًا إلى أننا لدينا موارد مثل الفوسفات نصدرها كمواد خام، ولكننا فى حاجة إلى تصنيعها.





وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بأن تعتمد مصر على الاستثمارات الجديدة حتى نجذب رؤوس أموال أجنبية للاستثمار فى مصر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.