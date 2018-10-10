ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

1750 جنيها رسوم عضوية الاشتراك بنقابة الإعلاميين

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:38 م
صدى البلد
حمادة خطاب
أعلن حمدي الكنيسي، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، عن تكليف، مندوب مالي من النقابة، بالتواجد كل يوم أربعاء بماسبيرو، لتحصيل رسوم العضوية.

وأوضح الكنيسي، في تصريحات لصدي البلد أن هذا الإجراء جاء توفيرا على العاملين بمبنى ماسبيرو، مشيرا أن رسوم عضوية الاشتراك بنقابة الإعلاميين بلغت ١٧٥٠ جنيهًا.

وأضاف ، أن من يدفع تلك الرسوم فقط، يحصل على كارنيه النقابة، ومن ثم يتعين عليه إلقاء القسم أمام رئيس اللجنة وعدد من الأعضاء.

ترشيحاتنا

إحالة يوسف والي و5 آخرين للجنايات في قضية فساد وزارة الزراعة

محمد الباز: 3 جهات تخطط لاختطاف هشام عشماوى من ليبيا

أحمد موسي : السعودية تتعرض لـ ابتزاز رباعى من أمريكا وقطر وتركيا وإيران

الاهلى الى دور الـ16 بفوز صعب على الترسانة بكأس مصر 3-2 ..فيديووصور

حبيب العادلي: الأنفاق بين غزة ومصر بدأ حفرها فى السبعينات

الأهلي والترسانة ..للحزن يخيم على الشواكيش وفرحة حمراء بعد الصعود لدور الـ 16..فيديو

الجيش الليبي: الإرهابي هشام عشماوي يخضع للتحقيق وسيدفع ثمن جرائمه

محمد يوسف: سعيد بما حدث فى مباراة الترسانة.. وليندمان مميز والقادم أفضل

أحمد موسى: يعرض شهادة حبيب العادلي بالفيديو في قضية اقتحام الحدود الشرقية

قائمة اغتيالات قامت بها قطر وتركيا بمساعدة التنظيمات الإرهابية

نمر أبيض يقتل حارسه.. أسرة المتوفي تقدمت بطلب غريب

محمد شريف يتعادل للأهلى بعد 35 دقيقة فى شباك الترسانة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة جمال مصر توضح لـ صدى البلد علاقتها بالتمثيل .. وتكشف عن عملها قبل المسابقة.. وتوجه رسالة لريم البارودي

السياحة الكازاخية في شرم الشيخ.. سوق جديد واعد بدأ بـ 5 آلاف زائر حتى وصل في 2018 إلى 120 ألفا.. صور

25 صورة تكشف أناقة نيللى مقدسي فى عيد ميلادها

إطلالات المشاهير على السجادة الحمراء في حفل American Music Awards.. صور

الآثار تشيد بجهود الخارجية في استرداد غطاء تابوت أثري من الكويت.. صور

فيديو

ابنة رفعت المحجوب تكشف تفاصيل ليلة اغتيال والدها.. فيديو
حبيب العادلي: عمر سليمان شاهد 90 عنصرًا من حماس داخل ميدان التحرير
ابنة رفعت المحجوب تكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال والدها عام 1990.. فيديو
حبيب العادلي: الأنفاق بين غزة ومصر بدأ حفرها فى السبعينات
شيرين عبد الوهاب ترد على انتقادها لتقبيل حسام حبيب أمام العامة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟