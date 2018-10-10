1750 جنيها رسوم عضوية الاشتراك بنقابة الإعلاميين

أعلن حمدي الكنيسي، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، عن تكليف، مندوب مالي من النقابة، بالتواجد كل يوم أربعاء بماسبيرو، لتحصيل رسوم العضوية.



وأوضح الكنيسي، في تصريحات لصدي البلد أن هذا الإجراء جاء توفيرا على العاملين بمبنى ماسبيرو، مشيرا أن رسوم عضوية الاشتراك بنقابة الإعلاميين بلغت ١٧٥٠ جنيهًا.



وأضاف ، أن من يدفع تلك الرسوم فقط، يحصل على كارنيه النقابة، ومن ثم يتعين عليه إلقاء القسم أمام رئيس اللجنة وعدد من الأعضاء.