ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

وكيل تعليم قنا يبحث مع مديري الإدارات مستجدات العملية التعليمية

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 11:30 م
يوسف رجب
اجتمع الدكتور صبري خالد- وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اجتماعا بمديري عموم الإدارات التعليمية ومديري الإدارات النوعية بديوان المديرية، بحضور محمد الرشيدي- وكيل المديرية ومديري عموم الشئون التنفيذية والتعليم الفني، وبمشاركة سعيد حسن- رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة وأعضاء المجلس عن الإدارات، لبحث المستجدات في العملية التعليمية.
أكد وكيل الوزارة، على ضرورة المتابعة الميدانية للمدارس والتحقق والانضباط المدرسي ومراجعة جميع وسائل الأمان بالمدارس "مراوح-أسلاك-غرف تفتيش-مخازن- أسطح" وكذلك ضرورة إخطار المديرية عن أي حدث داخل المدارس فور حدوثه.

وشدّد وكيل الوزارة، على ضرورة المتابعة والتحقق من اكتمال الأنصبة للمعلمين والحرص على عدم نقل أي معلم تم تدريبه على برامج "المعلمون أولا-الصفوف الأولى-دمج التكنولوجيا في التعليم kg1 _ kg2 وصف أول ب وصف أول ثانوي.

وفي سياق مراعاة التسلسل الوظيفي شدّد مدير تعليم قنا، على التزام مديري المدارس بعدم مطالبة أولياء الأمور بتأشيرة وكيل الوزارة على طلبات من اختصاص مدير المدرسة أو مدير الإدارة مما يعد تبديدا للطاقات وتشتيت للقيادات وكذا ضعف المدير في تحمل مسئولياته.
وكيل تعليم قنا يبحث مع مديري الإدارات مستجدات العملية التعليمية
وكيل تعليم قنا يبحث مع مديري الإدارات مستجدات العملية التعليمية
وكيل تعليم قنا يبحث مع مديري الإدارات مستجدات العملية التعليمية
وكيل تعليم قنا يبحث مع مديري الإدارات مستجدات العملية التعليمية
وكيل تعليم قنا يبحث مع مديري الإدارات مستجدات العملية التعليمية

ترشيحاتنا

انهيار تاريخي للجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي

الأهلي والترسانة ..للحزن يخيم على الشواكيش وفرحة حمراء بعد الصعود لدور الـ 16..فيديو

زواج أول أميرة بريطانية من ورثة التاج الملكى خلال 45 عاما.. فيديو

انهيار جديد للاقتصاد القطري بسبب السياحة

الخدمات البيطرية تكشف حقيقة قرار حظر تداول الطيور الحية

تعليم الدقهلية تستبعد معلمة أجبرت طالبة على مسح حذائها

العادلي منفعلا أثناء شهادته فى اقتحام السجون.. اللى ماتوا فى يناير رجالتى

طرح أول سيارة كهربائية طائرة فى الأسواق الشهر المقبل .. فيديو

حبيب العادلي يشكف خطة إبعاد الأمن على الحدود الشرقية لتنفيذ خطة التسلل فى 2011

واشنطن تكشف حقيقة رصد اتصالات لمسئولين سعوديين للإيقاع بـ جمال خاشقجي

الأهلى والترسانة.. شاهد رد فعل دكة المارد الأحمر عقب إحراز الأهداف بشباك الشواكيش

الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي لتمديد تعاقد مؤمن زكريا عامين جديدين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة جمال مصر توضح لـ صدى البلد علاقتها بالتمثيل .. وتكشف عن عملها قبل المسابقة.. وتوجه رسالة لريم البارودي

السياحة الكازاخية في شرم الشيخ.. سوق جديد واعد بدأ بـ 5 آلاف زائر حتى وصل في 2018 إلى 120 ألفا.. صور

25 صورة تكشف أناقة نيللى مقدسي فى عيد ميلادها

إطلالات المشاهير على السجادة الحمراء في حفل American Music Awards.. صور

الآثار تشيد بجهود الخارجية في استرداد غطاء تابوت أثري من الكويت.. صور

فيديو

طرح برومو مسلسل Chilling Adventures of Sabrina .. فيديو
طارق فهمى يوضح تطور علاقات مصر الخارجية من خلال محورين.. فيديو
ابنة رفعت المحجوب تكشف تفاصيل ليلة اغتيال والدها.. فيديو
حبيب العادلي: كتائب القسام قذفوا نقاط الحدود بالآر بي جي لتسهيل دخول عناصر حماس
ابنة رفعت المحجوب تكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال والدها عام 1990.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟