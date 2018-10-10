وكيل تعليم قنا يبحث مع مديري الإدارات مستجدات العملية التعليمية

اجتمع الدكتور صبري خالد- وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اجتماعا بمديري عموم الإدارات التعليمية ومديري الإدارات النوعية بديوان المديرية، بحضور محمد الرشيدي- وكيل المديرية ومديري عموم الشئون التنفيذية والتعليم الفني، وبمشاركة سعيد حسن- رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة وأعضاء المجلس عن الإدارات، لبحث المستجدات في العملية التعليمية.

أكد وكيل الوزارة، على ضرورة المتابعة الميدانية للمدارس والتحقق والانضباط المدرسي ومراجعة جميع وسائل الأمان بالمدارس "مراوح-أسلاك-غرف تفتيش-مخازن- أسطح" وكذلك ضرورة إخطار المديرية عن أي حدث داخل المدارس فور حدوثه.





وشدّد وكيل الوزارة، على ضرورة المتابعة والتحقق من اكتمال الأنصبة للمعلمين والحرص على عدم نقل أي معلم تم تدريبه على برامج "المعلمون أولا-الصفوف الأولى-دمج التكنولوجيا في التعليم kg1 _ kg2 وصف أول ب وصف أول ثانوي.



