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أصل الحكاية

جاكي دويل برايس.. هددت بالانتحار قبل أن تصبح أول مسئولة بالعالم عن مكافحته

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 11:56 م
صدى البلد
أحمد محرم
ربما تلقى بعض المتابعين نبأ تعيين وزيرة في بريطانيا لمنع الانتحار بتعليقات طريفة ونادرة، ففي سابقة هي الأولى من نوعها بالعالم، كلفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم وزيرة الصحة السابقة جاكلين دويل برايس بتولي وزارة لمنع الانتحار، أطلق عليها اسم وزارة الصحة النفسية وشئون عدم المساواة ومنع الانتحار.

أما الأكثر طرافة، فهو أن برايس نفسها هددت بالانتحار مازحة عام 2014، حين كانت عضوًا بالبرلمان، قائلة إنها تفضل إلقاء نفسها من قمة "بيتشي هيد" الجبلية المطلة على القنال الإنجليزي عن الانتقال من حزب المحافظين إلى حزب الاستقلال.

وبطبيعة الحال، تلقف حزب العمال البريطاني، المعارض لأي حزب محافظ، تصريحات برايس القديمة، ليعلق المتحدث باسم جيريمي كوربن رئيس الحزب قائلًا "أي تعليق يؤدي إلى زيادة هذا الفعل المخزي (الانتحار) أو يحط من شأن قضايا الصحة النفسية، وبالذات المتعلقة بالاكتئاب والانتحار، هو تعليق غير لائق".

لكن ما دفع رئيسة الوزراء البريطانية لاستحداث هذا المنصب أن بريطانيا تعاني بالفعل من معدلات انتحار عالية، حيث يقدم على الانتحار 4500 مواطن بريطاني في المتوسط كل عام، ويُعد الانتحار هو السبب الأول لموت الرجال تحت سن 45 عامًا في بريطانيا.

ولا تنبئ مزحة برايس بشأن انتحارها عن استهانتها بهذا الفعل أو برود مشاعرها، حيث قالت اليوم تعليقًا على تعيينها في المنصب الجديد "خلال فترة عملي كوزيرة للصحة التقيت بالكثير ممن فُجعوا بانتحار أحبائهم، وستظل حكاياهم عن الألم والخسارة تلازمني لوقت طويل".

وأضافت برايس "أعرف جيدًا كم هو مأساوي ومدمر وطويل الأمد ذلك التأثير الذي يتركه الانتحار على الأسر والمجتمع".

وبرايس ليست طبيبة أصلًا كما قد يُخيل للبعض، فقد درست الاقتصاد في جامعة كوليدج البريطانية، وانتُخبت عضوًا بالبرلمان البريطاني منذ 2010 حتى الآن، وجاء الإعلان عن استحداث منصبها الجديد بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.
جاكي دويل برايس.. هددت بالانتحار قبل أن تصبح أول مسئولة بالعالم عن مكافحته
جاكي دويل برايس.. هددت بالانتحار قبل أن تصبح أول مسئولة بالعالم عن مكافحته
جاكي دويل برايس.. هددت بالانتحار قبل أن تصبح أول مسئولة بالعالم عن مكافحته
جاكي دويل برايس.. هددت بالانتحار قبل أن تصبح أول مسئولة بالعالم عن مكافحته
جاكي دويل برايس.. هددت بالانتحار قبل أن تصبح أول مسئولة بالعالم عن مكافحته
جاكي دويل برايس.. هددت بالانتحار قبل أن تصبح أول مسئولة بالعالم عن مكافحته
جاكي دويل برايس.. هددت بالانتحار قبل أن تصبح أول مسئولة بالعالم عن مكافحته

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