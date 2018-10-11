القابضة للنقل البحري: تسليم 13 أتوبيس فاخرا لشركات الركاب الثلاث اليوم

تعقد ،اليوم الخميس، الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، احتفالية بالشركة الهندسية لصناعة السيارات "احدي الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري لتسليم 13 أتوبيس سياحيًا فاخرًا كدفعة أولى لشركات نقل الركاب الثلاث التابعة للشركة القابضة (عدد 3 أتوبيسات شرق الدلتا للنقل والسياحة/ عدد 3 أتوبيسات غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة/ عدد 7 اتوبيس الصعيد للنقل والسياحة ) كدفعة اولى تحت الاختبار





وقال اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبري، إن البدء في تنفيذ مشروع انتاج وتصنيع اتوبيسات سياحية فاخرة عالية الجودة ومميزة لخدمة المواطنين لما تتمتع بقدر عالي من الرفاهية والكفاءة في التشغيل يتماشى مع التوجهات السياسية التي تهدف إلى استغلال وتنمية الأصول المملوكة للدولة بمشاركة القطاع الخاص وتم استغلال خطوط الإنتاج والتصنيع وعمالة الشركة الهندسية لصناعة السيارات وبدعم فني وتكنولوجي من خلال التعاون مع شركة يوتنج الصينية وهي من أكبر المصانع في العالم لإنتاج الاتوبيسات.





وتابع: التعاون مع القطاع الخاص يحمل مردودا ايجابيا وذات عائد اقتصادي عالي للدولة.



