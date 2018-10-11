حمزة: تنامي قطاع المشروعات الصغيرة بدعم من مبادرات الدولة الأخيرة

قال علي حمزة، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الحكومة تتجه بحرص لدعم وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن مبادرة البنك المركزي وغيرها من مبادرات دعم وتمويل المشروعات تعكس اهتمام الحكومة بقطاع المشروعات الذي تنامى بشكل ملحوظ على خلفية تلك المبادرات.





وأَضاف "حمزة"، فى تصريح لـ"صدى البلد"، الاقتصاد المصري مبني على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل إلى 90%، لافتًا إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم القطاعات التي تستوعب العمالية ويساهم في خفض معدلات البطالة.





وأوضح أنه رغم إتاحة التمويلات للمشروعات القائمة بالفعل إلا أن هناك تعقيدات تواجه المستثمرين الجدد مع الجهاز المصرفى حيث تفرض شروط عديدة للحصول على تمويل للبدء فى مشروعاتهم لذا نطالب البنك المركزى بمزيد من التسهيلات لأصحاب المشروعات الجديدة.