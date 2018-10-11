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أخبار البلد

اتحاد الفلاحين: منع نقل الدواجن الحية قرار تأخر كثيرا

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 02:31 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن القرار الذي أصدرته وزارة الزراعة بمنع بيع ونقل الطيور الحية تأخر كثيرا، وكان يجب أن يتم تنفيذه في أوقات سابقة خاصة أن هذا القانون صدر منذ فترة طويلة ولم يتم تفعيله. 

وأضاف "فرج"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن على قطاع الخدمات البيطرية القدرة على مراقبة مزارع الدواجن المرخصة وغير المرخصة وأن يكون هناك حصر يومي لعدد الدواجن السليمة.

وتابع رئيس اتحاد الفلاحين: أن وزارة الزراعة أيضًا يجب أن يكون لها دور رقابي حتى لا يتم استخدام الدواجن النافقة وتفعيل القانون بشكل صارم على الجميع.

يذكر أن وزارة الزراعة أصدرت قرارًا بحظر بيع ونقل الدواجن الحية داخل محافظتي القاهرة والجيزة.

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