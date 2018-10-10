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العادلي: أمريكا استخدمت حماس لإسقاط النظام المصري في 2011.. فيديو

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 11:31 م
صدى البلد
البهى عمرو
أكد اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، أن أمريكا خططت لإسقاط النظام المصري في 2011.

وتابع العادلي خلال شهادته أمام المحكمة في قضية «اقتحام السجون» « رصدنا معلومات قبل 25 يناير عن لقاءات مكثفة بين جماعة الإخوان وقيادات حماس وحزب الله، وبالتحديد في عامي 2009 و2010.

وأكد أن مصر تعرضت لمؤامرة في 2011 خططت لها أجهزة مخابرات بقيادة الولايات المتحدة.

وأضاف العادلى فى الفيديو الذى عرضه برنامج « على مسئوليتى » المذاع على قناة «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسي : « رغم موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية إلا أن حماس كان لها دور سيئ بالتعاون مع إيران ضد مصر»، مشيرا إلى ان خالد مشعل صرح علنا بدعم الإخوان لإسقاط النظام المصري.

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