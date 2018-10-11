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برلمان

اقتصادية البرلمان تطالب باستدعاء وزير قطاع الأعمال بسبب الشركات الخاسرة

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 10:18 ص
هشام توفيق وزير
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
معتز الخصوصى
قال النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن اللجنة ستطالب باستدعاء هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام خلال الفترة المقبلة لسؤاله عن التشريعات التى تحتاجها الوزارة من البرلمان لإعادة هيكلة قطاع الشركات الخاسرة.

وأشار "السيد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه ليس من المعقول ان يتم تصفية شركة من الشركات الخاسرة كل شهر ، مؤكدا اننا فى حاجة إلى تعاون جناحى الاقتصاد من قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بهدق تحقيق التنمية الاقتصادية.

ومن المقرر ان تعقد اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أول اجتماع لها خلال دور الإنعقاد الرابع يوم 21 أكتوبر.

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