إنشاء أول مدينة لوجيستية للسيارات بمنطقة قناة السويس

أعلنت شركة شركة كيوب للتصميمات والاستشارات الهندسية انها الاستشاري المصمم لمدينة "السخنــة لوجيستيكــس" وهي أول مدينة لوجيستية للسيارات في المنطقــة الاقتصادية لإقليـم قنـاة السويـس بالعين السخنــة، والتي تملكها شركة السخنــة لوجيستيكــس أوتوموتيـف.





وقالت الدكتورة سمية بهي الدين مدير عام شركة كيوب: "نحن فخورين بأننا الاستشاري المصمم لمشروع السخنة لوجيستكس الذي يعد استمرارا لنهج الشركة في العمل على نشر ثقافة نتبناها لتحقيق المبادئ الأساسية لجودة الحياة العمرانية، فرؤية شركة كيوب للتصميمات والاستشارات الهندسية قائمة على إقامة أول منظومة لوجيستية متكاملة بتصميم مرن وعصري تم تصميمه وفقًا للمعايير العالمية ويحقق المبادئ الأساسية لجودة الحياة العمرانية ويكفل بخلق مناخ يشجع على الاستثمار بشكل فعال، فيشجع المستثمر سواء المصري أو الأجنبي على زيادة حجم استثماراته بدون عوائق من أي نوع طبقًا لرؤية الدولة للتنمية الصناعية واللوجيستية لمحور قناة السويس".





واستطردت: "كما تحرص الشركة على تقديم حلول مبتكرة في التصميم تتواكب مع العصر في مجال السيارات وكذلك تطوير نموذج يشجع على ربط كل شركاء ومستثمري قطاع السيارات والشركات العاملة في مجالات النقل بشكل عام، والعمل كمحفز على النمو من خلال خلق بيئة جاذبة للمعاملات التجارية، وذلك بتوفير منطقة جمركية خاصة بقواعد جاذبة للاستثمار في ظل بيئة رائدة".





الجدير بالذكر أن مشروع السخنــة لوجيستيكــس يعد أول منطقــة لوجيستيـــة في مصر للترانزيت وإعادة تصدير السيارات، وكافة وسائل النقل الثقيل والخفيف، حيث سيقام المشروع على مساحة 260 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارية تبلغ 2.5 مليار جنيه، ويتمتع المشروع بمزايا تشجيعية خاصة بالجمارك طبقًا للقانون 183 لسنة 2002 .





وتتمثل فكرة مدينة السيارات الجديدة فى إنشاء مدينة لوجستية متكاملة بالمنطقة الاقتصادية يتوجه إليها جميع مستوردى السيارات، حيث جميع أنواع السيارات المتاحة فى السوق فى مكان واحد، كما سيتم توفير كافة الخدمات المرتبطة بالسيارات، إلى جانب وسائل الترفيه والخدمات وقد تم اختيار الموقع فى منطقة العين السخنة لموقعها الجغرافى الذى يخدم منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وشرق آسيا وأوروبا حيث يقع ضمن إستراتيجية طريق الحرير "حزام واحد طريق واحد" لجذب أكبر حجم من شريحة التجارة الدولية لهذا المجال.



