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بعد قرار الزراعة بحظر بيع ونقل الدواجن الحية داخل القاهرة والجيزة.. الفلاحين: قرار تأخر كثيرا لخطورتها على صحة المواطنين وعلى قطاع الخدمات البيطرية متابعة مزارع الدواجن

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 04:02 ص
صدى البلد
محمود محسن
أبو صدام: الدواجن الحية تسبب أمراضًا للمواطنين ويجب حظر بيعها أو نقلها
اتحاد الفلاحين: قرار منع ونقل الدواجن الحية قرار تأخر كثيرا 
على قطاع الخدمات البيطرية مراقبة مزارع الدواجن للتأكد من صلاحية الدواجن المباعة للمواطنين

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الداجنة، إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لمناقشة تفعيل قانون منع بيع الدواجن الحية بتكليفات رئاسية، موضحة أن هناك قروضا ميسرة بـ 5% لتطبيق الأمان الحيوي في المزارع ورفع قدراتها، تأتي لمنع انتشار الأمراض من مزرعة لأخرى.

وأضافت "محرز"، خلال تصريحات إعلامية، أن قانون منع بيع الدواجن الحية، فعله العالم أجمع، لافتا إلى أننا نتحدث عن صناعة وطنية رائدة بها عمالة مصرية 2.5 مليون، واقتربت من الاكتفاء الذاتي للمصريين.

وشددت على ضرورة الحفاظ على هذه الصناعة ليجد المواطن البروتين الحيواني الصحي بتكلفة أقل من اللحوم الحمراء، مؤكدة أن الاهتمام بصناعة الدواجن يأتي من اهتمام الدولة بتحقيق الأمن الغذائي.

كما كشف اللواء طبيب إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تفاصيل جديدة حول قرار الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، بحظر تداول الدواجن في محافظة القاهرة، وتنفيذ تفعيل القانون 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية المتمثلة فى قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009 والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع. 

وقال اللواء طبيب إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن قرار منع تداول الطيور، إن هذا القرار طُبق في عام 2010، ولم يكن هناك محلات دواجن حية، وجميعها أصبح تبريد وتجميد. 

وأكد، أنه عقب اندلاع ثورة يناير 2011، خالفت جميع محلات بيع وتداول الدواجن هذا القرار، وعاد الوضع إلى ما كان عليه، لافتا إلى أن هذا القرار بهدف الحفاظ على الصحة العامة. 

وأوضح رئيس الخدمات البيطرية، أن نقل الطيور الحية وتداولها يسبب العديد من الأمراض، لكن هذا القرار يفعل الذبح الآن للدواجن وتحليلها في المجازر التي تُشرف عليها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بأسلوب صحي وآمن.

استطلعت "صدى البلد" آراء عدد من قيادات نقابة الفلاحين للكشف عن التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع. 

في البداية أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين أن القرار الذي أصدرته وزارة الزراعة بمنع بيع وتداول الطيور الحية قرار صائب ويتمنى أن يتم تفعيله باستمرار وليس خلال فترة زمنية معينة. 

وأضاف "أبو حسين" خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن هذا القانون ليس جديدًا، مشيرًا إلى أن قانون 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية المتمثلة فى قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009 لم يكن مفعلًا خلال السنوات القادمة وقرار تفعيله لصالح المواطن المصري لحمايته من الأمراض.

وتابع نقيب عام الفلاحين أن الدواجن الحية تسببت فى نقل الأمراض للمواطنين منها "أنفلونزا الطيور" وغيرها لذا كان لزامًا أن يتم تطبيق هذا القرار.

كما أكد محمد فرج رئيس إتحاد الفلاحين أن القرار الذي أصدرته وزارة الزراعة بمنع بيع ونقل الطيور الحية تأخر كثيرا، وكان يجب أن يتم تنفيذه في أوقات سابقة خاصة أن هذا القانون صدر منذ فترة طويلة ولم يتم تفعيله. 

وأضاف "فرج" خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن على قطاع الخدمات البيطرية القدرة على مراقبة مزارع الدواجن المرخصة وغير المرخصة وأن يكون هناك حصر يومي لعدد الدواجن السليمة.

وتابع رئيس إتحاد الفلاحين أن وزارة الزراعة أيضا يجب أن يكون لها دور رقابي حتى لا يتم استخدام الدواجن النافقة وتفعيل القانون بشكل صارم على الجميع.

يذكر أن وزارة الزراعة أصدرت قرارًا بحظر بيع ونقل الدواجن الحية داخل محافظتي القاهرة والجيزة.

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