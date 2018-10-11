تربية عين شمس تناقش حروب الجيل الرابع.. الإثنين

تعقد كلية التربية بجامعة عين شمس، ندوة بعنوان حروب الجيل الرابع، في إطار الاحتفال بذكرى مرور 45 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، ‏وتحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس مجلس إدارة مركز البحوث الشرق الأوسط، والدكتور ماجد أبو العنين عميد كلية التربية بجامعة عين شمس.





ويلقي الندوة اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وذلك يوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر في تمام الساعة 2 بعد الظهر، بمقر كلية التربية في ‏مصر الجديدة.



