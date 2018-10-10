نائب: تقرير موديز شهادة لعودة النشاط السياحي وزيادة معدلات الاستثمار

قال النائب ممدوح عمارة ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن تقرير وكالة موديز حول رفع نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي في مصر إلى إيجابية يعتبر فى صالح الإقتصاد المصرى، مشيرا إلى أى مؤشرات اقتصادية من جانب منظمات دولية يعتبر عودة لقوة الاقتصاد المصرى.



وأكد عمارة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا التقرير جاء نتيجة حالة نتيجة حالة الأمن والأمان التى نعيشها فى مصر بعد القضاء على الإرهاب الاسود ، مشيرا إلى أن مصر تعتبر هى الدولة الوحيدة فى الوطن العربى التى تنعم بالأمن والإستقرار.



وأشار عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إلى أن هذا التقرير يعتبر بمثابة شهادة لعودة النشاط السياحي وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبى مصر ، مما سيكون له انعكاس على الاقتصاد المصرى ، مؤكدا أن قانون الاستثمار الذى وافق عليه مجلس النواب يحتوى على مواد لتشجيع وتحفيز المستثمرين.

