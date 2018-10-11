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أخبار البلد

اليوم.. عرض مسرحية عبور وانتصار على مسرح الصحفيين

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:04 ص
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
تنظم لجنة النشاط بنقابة الصحفيين مساء اليوم، عرض مسرحية "عبور وانتصار" على المسرح بالدور الأرضى.

وقال الكاتب الصحفى حسين الزناتى السكرتير العام المساعد رئيس لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، إنه بالتعاون مع وزارة الثقافة والبيت الفنى للمسرح سيتم عرض مسرحية "عبور وانتصار" على مسرح نقابة الصحفيين، ابتداءً من اليوم ولمدة ١٠ أيام وذلك فى إطار احتفالاتها بنصر أكتوبر المجيد وإسهاما منها فى تكريم أبطال حرب أكتوبر فى ذكراها الـ٤٥.

وأشار "الزناتي"، إلى أن العرض تأليف وإخراج الفنان الكبير محمد الخولى وبطولة عدد كبير من الفنانين المعروفين منهم الفنان محمد عبد الجواد وَعَبَد السلام الدهشان ومنير مكرم ومحمد عابدين وأشعار إبراهيم الرفاعى وألحان وتوزيع وليد خلف ، ديكور وملابس محي فهمى، استعراضات أشرف فؤاد، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطا ملحوظًا على مسرح نقابة الصحفيين بدوره التنويري الذي يستعيده من جديد.

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