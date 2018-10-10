خطوات بسيطة للحصول على بشرة نضرة

قدمت خبيرة التجيل والماكياج، رضوى طه خطوات سهلة وبسيطة للحصول على بشرة نضرة وتنشيط الدورة الدموية بها وذلك من خلال الآتي:





يعتبر الحليب إحدى أفضل المنظفّات الطبيعيّة للبشرة، حيث بإمكانك تنظيف بشرتك بالحليب صباحًا، ومسحها بقطنة مبللة بمزيج الحليب مع بضع نقاط من عصير الحامض الذي يعمل أيضا على قبض مسامات بشرتك.





بعد تنظيف بشرتك بالحليب، استخدمي الماء البارد لغسل وجهك صباحا لتنشيط الدورة الدموية، ثم مرّري قطعة من الثلج على عينيكي حتى تتخلصي من الانتفاخ وارهاق العينين.



