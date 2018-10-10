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اقتصاد

التموين: تسجيل 2.8 مليون طلب إضافة مواليد على 1.7 مليون بطاقة

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 11:34 م
صدى البلد
محمد صبيح
قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه منذ فتح منظومة إضافة المواليد على البطاقات التموينية بداية أغسطس الماضي، تم تسجيل نحو مليونين و800 ألف مولود على مليون و700 ألف بطاقة تموينية من خلال 1400 مكتب تمويني على مستوى الجمهورية.

وأضاف "كمال" في حوار إلى "صدى البلد"، ينشر لاحقًا، أنه يجري حالياً الأسبوع التاسع لإضافة المواليد للبطاقات التي تنتهي بالرقم 8 على أن يكون الأسبوع العاشر للبطاقات التي تنتهي برقم 9 ثم الأسبوعبن الـ 11 و 12 للبطاقات التي تخلفت عن الإضافة في الأسبوع المحدد لها.

وأوضح معاون الوزير أنه من المتوقع أن تصرف المواليد التي ستتم الموافقة على إضافتها وفقاً لشروط الإضافة مع بداية شهر ديسمبر بحد أقصى يناير المقبل.

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