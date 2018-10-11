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تعليم

عظيمة يا مصر.. احتفالية بجامعة عين شمس 16 أكتوبر

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 04:33 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، احتفالية ضمن الموسم الثقافي بعنوان "عظيمة يا مصر" تحت رعاية أ.د عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، وأ.د نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف عام سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة، وسهيل حمزة الامين المساعد لقطاع شئون المجتمع وتنمية البيئة.

ويأتي ذلك لحرص الجامعة على تثقيف الطلاب من خلال المواسم الثقافية المتنوعة، في الجوانب العلمية والثقافية والترفيهية لطلاب جامعة عين شمس، حيث تنطلق فعاليات الموسم الثقافي والفني يوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر 2018 بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة في تمام الساعة الحادية عشر ظهرًا .

تستضيف جامعة عين شمس، اللواء أركان حرب محمود خلف الخبير الاستراتيجي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، في إطار احتفالات الجامعة بالذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر.
عظيمة يا مصر.. احتفالية بجامعة عين شمس 16 أكتوبر

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