خبير طاقة سابق: مصر تمتلك أكبر خطوط غاز بمنطقة شرق متوسط

قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن مصر تمتلك بنية تحتية كبيرة للغاية متمثلة فى أكبر خطوط لشبكة الغاز في منطقة الشرق المتوسط، إضافة إلى محطات إسالة ومعالجة الغاز.





وأوضح "يوسف" خلال استضافته ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى" أن القدرات التي تملكها مصر جعلت قبرص واليونان تسعيان للتعاون مع القاهرة فى ظل عدم امتلاكهما إمكانات إسالة الغاز وتوريده.





وأكد "يوسف" أن مصر هى الدولة الوحيدة القادرة على تصريف الغاز القبرصى للخارج.



