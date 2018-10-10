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خبير طاقة سابق: مصر تمتلك أكبر خطوط غاز بمنطقة شرق متوسط

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 11:37 م
صدى البلد
أسامة علي
قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن مصر تمتلك بنية تحتية كبيرة للغاية متمثلة فى أكبر خطوط لشبكة الغاز في منطقة الشرق المتوسط، إضافة إلى محطات إسالة ومعالجة الغاز.

وأوضح "يوسف" خلال استضافته ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى" أن القدرات التي تملكها مصر جعلت قبرص واليونان تسعيان للتعاون مع القاهرة فى ظل عدم امتلاكهما إمكانات إسالة الغاز وتوريده.

وأكد "يوسف" أن مصر هى الدولة الوحيدة القادرة على تصريف الغاز القبرصى للخارج. 

تجدر الاشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى اليوم نظيريه اليونانى والقبرصى خلال القمة الثلاثية السادسة بين مصر وقبرص واليونان تناولت كل الموضوعات الرئيسية التي تخص الدول الثلاث والمنطقة بأكملها.

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