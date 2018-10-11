موت الصحافة يخنق أصوات الشعب التركي.. الخيانة والتجسس والإرهاب اتهامات تطال الإعلاميين.. صحفي سابق يفضح شهوة أردوغان للانتقام من المعارضين.. وتقارير دولية تصنف تركيا بين الأسوأ بشأن الحريات

أردوغان يحتجز زوجة صحفي هارب لمعاقبته

العفو الدولية: ثلث الإعلاميين الأتراك يقبعون في السجون النظام التركي يخنق الصحف المحلية ماليًا الصحفيون الأجانب لم يسلموا من ملاحقة الحكومة التركية





متهم بالخيانة والتجسس والإرهاب، ولاجئ في ألمانيا هربًا من بطش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه جان دوندار، الصحفي التركي السابق بصحيفة "جمهوريت"، الذي أجرت إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية حوارًا معه.





وقال دوندار تعليقًا على اتهام أردوغان شخصيًا له بكل هذه الاتهامات أن الرئيس التركي كاذب، وأنه مام من سجين في المعتقلات التركية متورط في أنشطة إرهابية، وإنما اعتُقلوا جميعًا بتهم تسريب معلومات والكتابة ضد الحكومة التركية وانتقاد سياساتها، مضيفًا أنهم مجرد صحفيين لا إرهابيين كما يزعم أردوغان ونظامه، الذي دأب على اتهام كل معارض بالإرهاب.





وأضاف دوندار أن حياته مهددة بسبب مواقفه المعارضة لاستبداد الرئيس التركي، ولكنه ليس وحده، فكل معارض لأردوغان من الصحفيين أو غيرهم لا يأمن على سلامته، إذ يسعى الرئيس التركي للانتقام، وعلى كل معارض له أن يأخذ حذره.





وأوضح دوندار أن أردوغان قام بتطهير الإعلام التركي تمامًا من أي معارض محتمل، ولذا يركز الرئيس التركي الآن على استهداف المعارضين بالخارج، بغية إرسال رسالة للآخرين مفادها أن بوسعه الوصول لأي معارض في أي مكان.





وتابع دوندار أن مما يزيد المخاوف بشأن سلامته وسلامة معارضي أردوغان بالخارج أن هناك كثيرا من المتعصبين الراغبين في نيل إعجاب أردوغان وحكومته، وهم مستعدون لفعل أي شيء في سبيل ذلك، وكشف أنه تعرض لاعتداء من مسلح أمام محكمة في تركيا قبل أن يرحل إلى ألمانيا، حيث أطلقت الحكومة التركية الأسبوع الماضي سراح المعتدي دون توقيع أي عقوبة عليه.





وقال دوندار أن زوجته لا تزال تعيش في تركيا، وهي الآن بمثابة رهينة يحتجزها أردوغان للضغط عليه وعقابه، فلا حكم للقانون في تركيا ولا نظام قضائي عادل.





وبحسب منظمة العفو الدولية، يقبع ثلث الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، والمسئولين التنفيذيين بالمهنة في سجون تركيا، علمًا بأن أغلبية كبيرة منهم ينتظرون تقديمهم إلى المحاكمة.





وتتعرض حرية التعبير في تركيا لهجوم مستمر ومتزايد؛ إذ منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 يواجه أكاديميون، وصحفيون، وكتاب ينتقدون الحكومة الإحالة إلى التحقيق الجنائي، ومواجهة الملاحقة القضائية، والترهيب، والمضايقة والرقابة.





وأوضحت المنظمة أن السلطات التركية أغلقت 180 وسيلة إعلامية على الأقل بموجب مرسوم تنفيذي أصدرته في إطار حالة الطوارئ المفروضة في البلاد. فالرسالة التي أرادت السلطات إيصالها وما ترتب عليها من تأثير على وسائل الإعلام واضحة ومقلقة؛ إذ إن شدة القمع الذي تمارسه الحكومة على حق وسائل الإعلام جعلت البعض يصفون ما يحدث بأنه "موت الصحافة".





وأضافت المنظمة أن تراجع الحرية التي كانت مكفولة لوسائل الإعلام ليس أمرًا جديدًا في تركيا، ففي عام 2013 عندما اندلعت احتجاجات ضخمة ضد تدمير متنزه جيزي بارك في إسطنبول، كانت إحدى المحطات الإخبارية البارزة تبث برنامجًا وثائقيًا عن طيور البطريق، وليس تغطية الاحتجاجات.





وفقد بعض الصحفيين فرص عملهم لأنهم أغضبوا السلطات. وفي هذا الإطار، استولت الحكومة على وسائل إعلام انتقدت توجهاتها، واستبدلت المسؤولين عن خطها التحريري بآخرين على نحو يتناسب مع توجهاتها.





ولم يسلم الصحفيون العاملون في وسائل إعلام أجنبية، والصحفيون الأجانب الذين يعملون بشكل حر من حملات القمع الحكومية؛ إذ رُحِّل بعضهم من تركيا، أو منعوا من الدخول إليها؛ بينما لجأت السلطات إلى إلغاء التراخيص التي تخول لهم العمل في المجال الإعلامي.





وبحسب موقع "24" الإماراتي، تحتل تركيا المرتبة 155 من بين 180 دولة شملها آخر تصنيف أصدرته منظمة "صحفيون بلا حدود" لعام 2017.





وفي 2017 كشفت لجنة حماية الصحافيين، وهي منظمة أمريكية غير حكومية، أنه تم اعتبار تركيا للعام الثاني على التوالي، الدولة الأسوأ من حيث سجن الصحفيين، حيث تم اعتقال 73 صحافيًا بسبب عملهم في تركيا، بينما تواصل البلاد حملة واسعة ضد حرية الصحافة.





وفرضت حكومة أردوغان قيودًا على وسائل الإعلام من خلال فرض الغرامات التأديبية التي يتم تطبيقها بشكل انتقائي تجاه كل من يناهض الحكومة، كما تشن الحكومة حملات تشهير ضد الصحفيين وتقوم بعمليات احتجاز دون محاكمة لبعض الصحفيين بتهم الإرهاب.



