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اقتصاد

رئيس البنك الزراعي: نساهم في تحقيق الشمول المالي بالمناطق الريفية

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
محمد صبيح
قال السيد القصير، رئيس البنك الزراعي، إن توقيع عقد لتنمية المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية ونظم الري الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات بمبلغ 50 مليون جنيه مصري مع جهاز تنمية المشروعات يأتي تأكيدًا للشراكة المستمرة بين البنك الزراعي والجهاز في تمويل المشروعات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية وغيرها.

وذكر أن البنك من خلال شبكة فروعه المنتشرة فى جميع مدن وقرى الجمهورية وعددها 1210 فرع قادر على توسيع دائرة الاستفادة من هذا التمويل مما يساهم بقدر كبير في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن البنك يعمل على المساهمة في تحقيق الشمول المالي للمناطق الريفية والزراعية في جميع محافظات الجمهورية، وقال إن البنك سوف يشهد في المرحلة القادمة مزيد من التطوير ومزيد من التعاون مع الجهاز في سبيل تحقيق استراتيجية التنمية الريفية والزراعية خاصة التمويل الصغير ومتناهي الصغر.

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