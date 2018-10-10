ترميم وصيانة البوابة الأثرية لحارة المبيضة بالجمالية

بدأ مركز ترميم وصيانة الآثار بجامعة القاهرة اليوم الأربعاء بأعمال الصيانة والترميم واستكمال الشرفات لبوابة حارة المبيضة بشارع الجمالية،بالتعاون مع القاهرة التاريخية وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية ممثلا في الإدارة العامة لشمال القاهرة ومنطقة آثار الجمالية.



وقال محمد أبو سريع، مدير عام آثار الجمالية أن الحارة كان يسكنها العاملون بمهنة تبييض النحاس، كانت ورش التبييض اسفل بيوتهم والحارة بأكملها تعمل في هذه المهنة التي انقرضت حاليا.



يذكر أن المركز بدأ منذ أمس في ترميم وصيانة 4 مبان أثرية بمنطقة الجمالية،ومنها بوابة وكالة قوصون و مسجد محمود محرم، ومنطقة بيت السحيمي،وذلك يأتي فى إطار الحملة القومية التى أطلقتها وزارة الآثار عام 2015 لإنقاذ 100 مبنى أثرى بالقاهرة التاريخية.