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آمال مجدي تناقش مشكلة ارتفاع نسب الطلاق.. فيديو

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 11:54 م
صدى البلد
البهى عمرو
خصصت الإعلامية آمال مجدي، حلقة اليوم، من برنامج «لبكرة» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، لمناقشة مشكلة الطلاق في مصر.

وأضافت آمال، خلال تقديمها الحلقة، أن الفترة الأخيرة ارتفعت خلالها معدلات الطلاق فى مصر بنسبة كبيرة جدا، مؤكدة أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أكد أن هناك حالة طلاق كل 4 دقائق، أى بما يعادل 250 حالة في اليوم.

وأشارت إلى أن هذه النسبة خطيرة جدًا، ويجب أن تكون هناك توعية للحد منها.

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