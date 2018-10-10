أبوستيت يكشف تطورات أزمة القطن.. ويؤكد: لن نترك الفلاح فريسة للتجار

أكد الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أن الوزارة مسئولة مسؤولية كاملة عن كافة القرارات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة السابقة، خصوصا انها تخص جزءا كبيرا من المزارعين والفلاحين.





وكشف "أبوستيت" في تصريحات هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن السبب الحقيقي لافتعال مشكلة القطن هو تراجع بعض الشركات في قراراتها، مؤكدا أنه سيقدم أسماء هذه الشركات أمام البرلمان لوجود طلبات إحاطة بشأن أزمة القطن.





وواضح انه يتم الان البحث مع بعض البنوك الزراعية للمساهمة في حل أزمة القطن عن طريق التمويل، مؤكدا أن سعر الفائدة ستكون 12% فقط.



