علماء ومسئولون يشيدون بمؤتمر الإفتاء العالمي.. وكيل النواب: الدار تواجه طوفانا من الإشكاليات الفقهية.. والأعلى للشئون الإسلامية: دليل على أن مصر راعية التجديد.. ودورها كبير في خدمة المسلمين

وكيل النواب: نقدر جهود دار الإفتاء في التجديد ومواجهة الاجتزاء الفقهي

مجمع البحوث الإسلامية: دور محوري كبير في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم الأعلى للشئون الإسلامية: العالم عانى من مشكلات كبيرة بسبب صدور فتاوى خطيرة





تعقد الأمانة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بقيادة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، مؤتمرها هذا العام بعنوان التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق في الفترة من (16-18) أكتوبر الجاري.





ويحضر المؤتمر أكثر من مائة وعشرين عالمًا من أكثر من ثمانين دولة لبحث قضية التجديد في مجالات الإفتاء ومواجهة الاجتزاء الفقهي الذي دأبت عليه الجماعات المتطرفة والمتشددة.





وفي هذا السياق ، وقال محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن الدولة المصرية تنظر بكل تقدير للدور البالغ الأهمية الذي تلعبه دار الإفتاء المصرية في قيادة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في توحيد جهود التجديد الإفتائي، وترسيخ الاجتهاد الجماعي بين علماء وفقهاء الأمة للرد على الشبهات التي تثار من قبل كل من حادوا عن جادة الصواب التي تمثل صحيح الإسلام بوسطيته وسماحته، مشيدا بموضوع مؤتمر الأمانة العامة لدور الإفتاء الذي يأتي تحت عنوان "التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق".





وشدد "الشريف" في تصريحات، على أن نهوض دار الإفتاء المصرية بدورها يمنحنا الثقة مجددا بالقدرة على مواجهة الطوفان الجارف من الإشكاليات الفقهية، والأزمات الفكرية، وكثير من القضايا التي لم تكن مطروحة من قبل، داعيا إلى ضرورة أن يأخذ هذا المؤتمر حقه في الإعلام ليوضح حجم ما يبذل من جهود في هذا الجانب.





وأشاد الدكتور محمد محمود أبوهاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، بموضوع مؤتمر دار الإفتاء العالمي "التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق"،لافتا إلى أن المؤتمر له دورا كبيرا في تعظيم جهود تجديد الخطاب الديني والإفتائي، كما يعزز مكانة مصر بين مختلف دول العالم الإسلامي.





وقال أبو هاشم، في تصريحات له، إن المؤتمر أصبح موعدا دوريا سنويا لطرح كافة المستجدات الفقهية في كافة أنحاء العالم الإسلامي، والذي توليه الدولة المصرية دعما واهتماما كبيرا.





وأشار إلى أن دار الإفتاء تقوم بدور محوري كبير في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم، وكذلك في مواجهة التطرف وفوضى الفتاوى المنتشرة في السنوات الأخيرة، بتأسيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم التي وحدت جهود علماء الأمة في تبصير عموم المسلمين بدور الفتاوى.





وقال الدكتور أحمد علي سليمان، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مصر تشهد خلال الفترة المقبلة حدثًا علميًّا كبيرًا يتمثل في انعقاد المؤتمر العالمي الرابع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي تنظمه دار الإفتاء المصرية، تحت عنوان: (التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق)، بمشاركة وفود من أكثر من 60 دولة من مختلف قارات العالم، الأمر الذي يعني أن مصر الأزهر كانت وستظل قبلة العلوم وراعية الإسلام والفكر والتجديد.





وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في تصريحات خاصة، أن العالم عانى في الفترة الماضية من مشكلات كبيرة بسبب صدور فتاوى خطرة من تيارات شاذة ليس لها أدنى علاقة بالدين، فرسمت صورة سلبية عن الإسلام في الغرب والشرق.





وأشار إلى أن المؤتمر العالمي الذي يحضره عشرات المفتين وولاة أمر الشأن الديني في العالم؛ ليضع القواعد والمعالم للفتاوى الرشيدة التي تنطلق من أصول الدين، وتستلهم مقومات التجديد، وتراعي مصالح العباد والبلاد، وتركز على خطاب التصالح بمفهومه الشامل، وتقضي على خطاب التقاطع بين الناس.



