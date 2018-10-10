خبيرة اجتماعية تكشف معدلات الطلاق بالدول العربية ..فيديو

قالت زينب أحمد خبيرة اجتماعية واستشارى اسرى، إن المرأة ليست نصف المجتمع كما يقال بل هى المجتمع بالكامل، مؤكدة أن أكبر المشكلات التى تعانى منها المرأة فى مصر هى الطلاق والتي ارتفعت نسبه في الفترة الأخيرة .



وأضافت خلال حوارها ببرنامج « لبكرة» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، تقديم الإعلامية أمال مجدى، أن مصر لا تحتل المركز الأول عربيا فى نسبة الطلاق ولكن الكويت بها حوالى 67% نسبة طلاق وتليها مصر بنسبة 40% و السعودية بـ 35% و الامارات 12% .



وأشارت إلى أن أسباب الطلاق تعود إلى تدخل الأسر وبسبب الأوضاع المالية وأيضا الخيانة الزوجية.

