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المصالحة الروسي: داعش يهاجم جبهة النصرة ويحصل على أسطوانتين من الكلور في سوريا

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:55 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة أمس، الأربعاء، أن إرهابيي تنظيم "داعش" هاجموا مسلحي جبهة النصرة في حي اللطامنة في سوريا، مما أدى لمقتل اثنين من الخوذ البيضاء وحصول التنظيم على أسطوانتين من الكلور.

وجاء في بيان المركز - أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- أنه "في مساء 9 أكتوبر، في منطقة حي اللطامنة، هاجمت مجموعة تابعة لتنظيم داعش مقر كتيبة التنظيم الإرهابي "حياة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقًا). ونتيجة الاشتباك، قُتِلَ 4 مسلحين واثنين من منظمة "الخوذ البيضاء". وتم إخراج من المقر أسطوانتين من الكلور".

ويضاف أن أسطوانتي الكلور التي استولى عليها الإرهابيين تم نقلها إلى جنوب محافظة حلب وتسليمها لإرهابيي تنظيم "حرس الدين" المرتبط بداعش.

كما أشار البيان إلى أن الإرهابيين استولوا على الكلور بسبب أعمال الغرب عديمة المسؤولية الذي يخطط لاستفزازات ضد دمشق باستخدام التنظيمات الخاضعة لسيطرته.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية -حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم"- أن هذه المواد السامة وقعت في أيدي المسلحين الإرهابيين في سوريا جراء تصرفات غير مسؤولة من قبل ممثلي الدول الغربية.

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