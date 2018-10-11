وزير الزراعة يكشف مميزات كارت الفلاح

قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة قامت بجمع البيانات الخاصة لإصدار 2.4 مليون "كارت فلاح"، مضيفًا أن 2.7 مليون استمارة أصبحت جاهزة الآن.





وأضاف "أبو ستيت"، في تصريحات هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه بعد مرور 6 أشهر من الآن، سيتم إلغاء التعامل بالحيازات الورقية على أن يتم استبداله بـ"كارت الفلاح".





وعدّد وزير الزراعة، مميزات "كارت الفلاح"، وهي صرف جميع مستحقاته الزراعية، والتحويلات المالية، والمواد البترولية المخصصة له، إضافةً إلى إمكانية الحصول علي معاش في المستقبل.





ونوه بأن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، أكد ضرورة وضع خطة واضحة للبينة التحتية لاستخدام "كارت الفلاح".