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ضبط 4330 قرص أدوية مهربة وترامادول داخل صيدليتين بالغربية

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 08:14 ص
ضبط 4 ألاف 330 قرص
ضبط 4 ألاف 330 قرص أدوية مهربة وترامادول داخل صيدليتين
احمد علي
تمكنت إدارة الصيدلة، بمديرية الصحة بالغربية من شن حملة تفتيشية بالتنسيق مع مركز شرطة كفرالزيات أسفرت عن ضبط 4330 قرص أدوية مؤثرة على الصحة النفسية وترامادول مهرب وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة داخل صيدليتين.

تلقى الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إخطارا من إدارة الصيدلة، بتنفيذ حملة للمرور على الصيدليات المخالفة بمدينة ومركز كفر الزيات، بالتعاون مع مباحث مركز شرطة كفرالزيات، والدكتور عبدالقوي غلوش والدكتور هيثم غرابة، من تفتيش الصيدلة بمديرية الصحة وبالمرور على إحدى الصيدليات بمدينة كفر الزيات تم العثور على 1480 قرص ترامادول مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة ومخالف لقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، و250 قرصا من الادوية المؤثرة على الحالة النفسية، وذلك لمخالفة قرار وزير الصحة رقم 172 لسنة 2011".

كما تم ضبط أيضا "أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها في الأسواق المصرية مما يعد مخالفه للمواد 57 ، 59 ، 65 من القانون 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة حيث انها ادوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها في الاسواق، ومبلغ مالي 660 جنيه وعدد واحد هاتف محمول سامسونج اسود اللون".

كما تم المرور على إحدى الصيدليات بقرية الدلجمون، التابعة لمركز كفر الزيات وتم العثور على " 180 قرص ترامادول مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة ومخالف لقانون المخدرات رقم182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، و 2420 قرصا وعدد 11 أمبولة من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، وذلك لمخالفة قرار وزير الصحة رقم 172 لسنة 2011"، وأيضا " 13 ألفا و250 جنيها، وطبنجة تركي معدلة وعدد 6 طلقات".

تم التحفظ على المضبوطات وحررت المحاضر واخطرت النيابه العامه للتحقيق في الوقائع المشار اليها .
ضبط 4330 قرص أدوية مهربة وترامادول داخل صيدليتين بالغربية
ضبط 4330 قرص أدوية مهربة وترامادول داخل صيدليتين بالغربية
ضبط 4330 قرص أدوية مهربة وترامادول داخل صيدليتين بالغربية

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