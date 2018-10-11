عفيفي: كلمة الإمام الأكبر في مؤتمر زعماء الأديان بكازاخستان رسالة سلام

أكد الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن مشاركة الإمام الأكبر في مؤتمر زعماء الأديان في كازاخستان الذي انطلقت فعالياته أمس، في قصر السلام والوفاق بالعاصمة الكازاخية أستانا، بحضور رئيسي كازاخستان وصربيا، ونخبة من كبار القيادات الدينية في العالم؛ تأتي تأكيدا على حرص الأزهر الشريف على تفعيل دوره العالمي في إرساء وترسيخ دعائم السلام والتعايش المشترك بين الشعوب والمجتمعات المختلفة، ومواجهة الإرهاب والتطرف الذي يحاول استخدام الدين للتشويش على عقول الناس وتضليل الشباب من خلال المفاهيم المغلوطة التي يتم ترويجها تحت غطاء الدين.





أضاف عفيفي أن الإمام الأكبر ركز في كلمته على الحلول العملية للأزمات الراهنة التي يعاني منها العالم، حيث دعا شيخ الأزهر إلى العودة إلى التعاليم الأخلاقية للأديان لأن الأديان تدعو إلى السلام والتعايش المشترك بين الجميع، ونبذ العنف، واحترام وقبول الآخر.





وأوضح الأمين العام أن الإمام الأكبر حذر في كلمته من إلصاق اسم الإرهاب بالإسلام ومن تكرار ذلك حتى كدنا أن نصَدق هذه الأكذوبة الماكرة، وأهدَرنا كثيرا من الجهد والطَاقة فيما يشبه الدفاع عن الإسلام، وتَبرئته من تهمَة (الإرهاب)، مع أنَ المقام ليس مقام دفاع بقَدر ما هو مقام فضح للنوايا السَيئة والحمَلات الإعلاميَة الممنهجة التي أفلحت في أن تربط في وعي جماهير الغرب بين الإسلام والإرهاب، والمسلمين والوحشية، مشيرا إلى أن الإمام الأكبر حذر في كلمته أيضا من الظلم والتَهميـش، والإحســاس بالدونيَة وانتقاص الحـقوق عند بعض الشباب، نتيجة فراغ الحضارة المعاصرة من قيم الدين وأخلاقياته وتعاليمه؛ والتي لا يمكن معالجتها إلا بالرجوع إلى تعاليم الدين مرة أخرى.



