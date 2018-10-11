ارتفاع عدد المتوفين في حادث طريق القصير- مرسي علم إلى 5

أكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، ارتفاع عدد الوفيات في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القصير- مرسى علم إلى 5 وفيات، حيث تُوفي اثنان بموقع الحادث، و3 آخرون خلال نقلهم للمستشفى، وتم إيداع جثث المتوفين الخمسة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.





كان طريق "القصير - مرسي علم" شهد حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث نقل المصابين إلى مستشفى القصير، لتلقى العلاج وتبين من التحقيقات أن المتوفين والمصابين يعملون بشركة تشغيل مطار مرسي علم الدولي.





تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بانقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 28 بطريق «القصير/مرسى علم»، وأسفر الحادث عن مصرع 5 وإصابة 13 آخرين بجروح متفرقة ما جروح وسحجات وكسور وتم نقلهم إلى مستشفى القصير المركزى لتلقي العلاج.





وتحرر محضر بالواقعة، وانتقلت القيادات الأمنية بالقصير لموقع الحادث وتم إخطار النيابة بالحادث.