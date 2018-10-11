جامعة أسوان تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر ..صور

نظمت جامعة أسوان "طلاب من أجل مصر"، احتفالية بمناسبة الذكرى الـ45 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة مساء أمس، الأربعاء، بقاعة عروس النيل للمؤتمرات وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان.





وشهد فعاليات الاحتفالية لفيف من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية والجامعية وأيضًا من طلاب الجامعة.





وتضمنت الفعاليات تكريم الحاج محمود حسن توفيق من المشاركين فى حرب أكتوبر المجيدة، علاوة علي تقديم فقرات شعرية وموسيقية وعرض فيلم وثائقى ومسرحية فنية .





ومن جانبه أكد الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة لتوضح للشباب والطلاب العديد من الدروس المستفادة من هذه المعركة والتى يجب أن ندركها ونلتزم بها في حياتنا العلمية والعملية ، وخاصة أنه من أبرز هذه الدروس ضرورة الاعتماد علي التخطيط العلمى والاستعداد الجيد حتى يتحقق لنا النصر والنجاح في حياتنا العملية وذلك مثلما حدث في حرب أكتوبر .





وأوضح أيمن عثمان أن جامعة أسوان تسعي جاهدة في الوقت الراهن إلى إعداد كوادر علمية مؤهلة لمواصلة البناء والتنمية من أجل نهضة الوطن ورفعته تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .





وفى نفس السياق قالت الدكتور حنان عبدالمنعم عوض نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب إننا ننظم هذه الاحتفالية بهدف تعزيز وترسيخ قيم الانتماء والولاء فى نفوس أبنائنا الطلاب والشباب الذين لم يشهدوا هذه الحرب المجيدة .



