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رياضة

ترقب في الأهلي انتظارا لموقف الخطيب من رئاسة بعثة فريق الكرة للجزائر

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 07:59 ص
صدى البلد
تسود حالة من الترقب داخل النادى الأهلى تجاه موقف محمود الخطيب رئيس المجلس من رئاسة بعثة فريق الكرة إلى الجزائر استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف فى إياب نصف نهائى دورى الأبطال الإفريقى المقرر لها 23 أكتوبر الحالي.

ويحاول الخطيب توفيق ظروفه وارتباطاته داخل النادى لرئاسة البعثة فى تلك الرحلة لصعوبة نظرًا حاجة الفريق إلى دفعة معنوية كبيرة لعبور تلك العقبة والتأهل لنهائى البطولة التى باتت هى حلم الجماهير الحمراء فى كل مكان.

وقررت لجنة الكرة سفر المهندس سمير عدلى المدير الإدارى قبل البعثة بـــ48 ساعة من أجل ترتيب كل الأمور المتعلقة بالإقامة والانتقالات وملاعب التدريب خاصة أن الفريق سيصل إلى الجزائر 21 أكتوبر، ويخوض أبناء الرداء الأحمر تدريباتهم هناك على ملاعب نجيل صناعى قبل المواجهة التى ستقام فى ملعب 8 مايو بولاية سطيف.

ويتواصل سمير عدلى فى الوقت الحالى مع مسئولى السفارة المصرية فى الجزائر من أجل المفاضلة بين عدد من ملاعب النجيل الصناعي، من أجل الاستقرار على واحد منها لإقامة تدريبات الأهلى يوم الوصول، على أن يتدرب الفريق على ملعب المباراة يوم 22 أكتوبر.

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