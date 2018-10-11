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طريقة عمل رول الجلاش بالجبنة

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:55 ص
رول الجلاش بالجبنة
رول الجلاش بالجبنة
هاجر هانئ
نقدم لكم طريقة عمل رول الجلاش بالجبنة من مطبخ الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا، المذاع على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير رول الجلاش بالجبنة
2 رقائق عجينة جلاش
1 مغلف بقسماط متبل
2 بيض مخفوقة قليلًا
125 جرام جبنة فيتا
1 معلقة طعام بقدونس مفروم
1 معلقة طعام نعناع طازج مفروم
1 معلقة صغيرة فلفل احمر مجفف زيت للقلي

طريقة التحضير رول الجلاش بالجبنة
* في وعاء صغير، يخلط كلا من الجبن، البقدونس، النعناع، والفلفل الأحمر وتترك جانبًا
* تقطع كل رقاقة جلاس إلى 8 قطع متساوية ثم نصع ملعقة صغيرة مملوءة بحشوة الجبن في الطرف الأعرق من الرقاقة ثم تلف على شكل رول جيدًا
* ثم تغمس لفائف الجبن في البيض المخفوق ثم في البقسماط
* يقلى في الزيت في مقلاة متوسطة، ثم تقلى لفائف الجبن حتى تصبح ذهبية اللون

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