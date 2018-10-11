نقدم لكم طريقة عمل رول الجلاش بالجبنة من مطبخ الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا، المذاع على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير رول الجلاش بالجبنة

2 رقائق عجينة جلاش

1 مغلف بقسماط متبل

2 بيض مخفوقة قليلًا

125 جرام جبنة فيتا

1 معلقة طعام بقدونس مفروم

1 معلقة طعام نعناع طازج مفروم

1 معلقة صغيرة فلفل احمر مجفف زيت للقلي



طريقة التحضير رول الجلاش بالجبنة

* في وعاء صغير، يخلط كلا من الجبن، البقدونس، النعناع، والفلفل الأحمر وتترك جانبًا

* تقطع كل رقاقة جلاس إلى 8 قطع متساوية ثم نصع ملعقة صغيرة مملوءة بحشوة الجبن في الطرف الأعرق من الرقاقة ثم تلف على شكل رول جيدًا

* ثم تغمس لفائف الجبن في البيض المخفوق ثم في البقسماط

* يقلى في الزيت في مقلاة متوسطة، ثم تقلى لفائف الجبن حتى تصبح ذهبية اللون