نقدم لكم طريقة عمل رول الجلاش بالجبنة من مطبخ الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا، المذاع على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير رول الجلاش بالجبنة
2 رقائق عجينة جلاش
1 مغلف بقسماط متبل
2 بيض مخفوقة قليلًا
125 جرام جبنة فيتا
1 معلقة طعام بقدونس مفروم
1 معلقة طعام نعناع طازج مفروم
1 معلقة صغيرة فلفل احمر مجفف زيت للقلي
طريقة التحضير رول الجلاش بالجبنة
* في وعاء صغير، يخلط كلا من الجبن، البقدونس، النعناع، والفلفل الأحمر وتترك جانبًا
* تقطع كل رقاقة جلاس إلى 8 قطع متساوية ثم نصع ملعقة صغيرة مملوءة بحشوة الجبن في الطرف الأعرق من الرقاقة ثم تلف على شكل رول جيدًا
* ثم تغمس لفائف الجبن في البيض المخفوق ثم في البقسماط
* يقلى في الزيت في مقلاة متوسطة، ثم تقلى لفائف الجبن حتى تصبح ذهبية اللون
مقادير رول الجلاش بالجبنة
2 رقائق عجينة جلاش
1 مغلف بقسماط متبل
2 بيض مخفوقة قليلًا
125 جرام جبنة فيتا
1 معلقة طعام بقدونس مفروم
1 معلقة طعام نعناع طازج مفروم
1 معلقة صغيرة فلفل احمر مجفف زيت للقلي
طريقة التحضير رول الجلاش بالجبنة
* في وعاء صغير، يخلط كلا من الجبن، البقدونس، النعناع، والفلفل الأحمر وتترك جانبًا
* تقطع كل رقاقة جلاس إلى 8 قطع متساوية ثم نصع ملعقة صغيرة مملوءة بحشوة الجبن في الطرف الأعرق من الرقاقة ثم تلف على شكل رول جيدًا
* ثم تغمس لفائف الجبن في البيض المخفوق ثم في البقسماط
* يقلى في الزيت في مقلاة متوسطة، ثم تقلى لفائف الجبن حتى تصبح ذهبية اللون