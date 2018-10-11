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أخبار البلد

اليوم.. غادة والي تشهد فعاليات الاحتفال بمنتدى فتيات مصر

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
محمد عبد المنعم
تشهد غادة والى وزير التضامن الاجتماعي اليوم الخميس فعاليات الاحتفال بمنتدى فتيات مصر والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع هيئة بلان انترناشيونال ايجبت والسفارة الكندية ويأتي الاحتفال الذى سيقام بديوان عام الوزارة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفتيات الموافق 11 أكتوبر من كل عام.

ويتضمن الاحتفال حلقة نقاشية حول قيادة الفتيات في مجال السلامة والقيادة والصحة متضمنة عروضا حول صحة الفتيات والزواج المبكر وختان الإناث وسلامة الفتيات في المناطق الحضرية.

وتم إطلاق اليوم العالمي الأول للفتاة في عام 2012، بعد الدعوة العالمية من قبل الفتيات أنفسهن لتأسيس هذا اليوم رسميا، من خلال قرار من الأمم المتحدة، بدعم من الوفد الكندي وبلان انترناشونال لرفع مستوى الوعي حول التحديات الخاصة التي تواجه الفتيات ولاتخاذ الإجراءات لمواجهة ذلك. 

وانضمت العديد من البلدان إلى الحركة في عمل متضافر لإظهار الدعم للفتيات في 11 أكتوبر من كل عام. يبقى الهدف الأساسي هو التركيز على جعل الحياة غير المرئية للفتيات – بكل ما تتضمنه من محن وقوة – ظاهرة وواضحة للجميع لإلهام المسؤولية والمشاركة الاجتماعية للعمل من أجل تعزيز حقوق الفتيات. اليوم العالمي للفتاة أصبح الأن أساس لكسب التأييد المجتمعي من خلال الأنشطة التي يشارك فيها الأفراد والمنظمات والحكومات.

يشهد الاحتفال عددًا من سفراء الدول العربية والأجنبية في مصر وأعضاء مجلس النواب وعدد من منظمات المجتمع المدني والمهتمين.

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