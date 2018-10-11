السفارة المصرية بالرياض تحتفل بنصر أكتوبر

أقامت السفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية مساء أمس، احتفالًا بالذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.





وحرص نصر مطر، مسئول الملف السياسي في الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج وممثل الاتحاد في الرياض والمدينة المنورة على تلبية الدعوة التي وجهت له من قبل السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية.

وقال "مطر"، إن الاحتفال كان رائعًا يليق بنصر أكتوبر العظيم، حيث كانت البعثة الدبلوماسية المصرية بالمملكة العربية السعودية قد استعدت استعدادًا مناسبًا لهذه المناسبة، كما إلى الدعوة العديد من الدبلوماسيين العرب والأجانب في المملكة العربية السعودية وذلك تقديرا لمكانة مصر، واعتزازا بنصر أكتوبر المجيد.





وأضاف أن زملاءنا رموز الجالية المصرية في المملكة والمشتعلينب العمل العام قد حرصوا على المشاركة في هذا الاحتفال لما المناسبة من مكانة كبيرة في نفوسهم، وكانت فرصة طيبة لكي يتبادل الزملاء التهاني ووجهات النظر.