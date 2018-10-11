ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

السفارة المصرية بالرياض تحتفل بنصر أكتوبر

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 02:50 ص
صدى البلد
سعيد العربي
أقامت السفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية مساء أمس، احتفالًا بالذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد. 

وحرص نصر مطر، مسئول الملف السياسي في الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج وممثل الاتحاد في الرياض والمدينة المنورة على تلبية الدعوة التي وجهت له من قبل السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية.
 
وقال "مطر"، إن الاحتفال كان رائعًا يليق بنصر أكتوبر العظيم، حيث كانت البعثة الدبلوماسية المصرية بالمملكة العربية السعودية قد استعدت استعدادًا مناسبًا لهذه المناسبة، كما إلى الدعوة العديد من الدبلوماسيين العرب والأجانب في المملكة العربية السعودية وذلك تقديرا لمكانة مصر، واعتزازا بنصر أكتوبر المجيد. 

وأضاف أن زملاءنا رموز الجالية المصرية في المملكة والمشتعلينب العمل العام قد حرصوا على المشاركة في هذا الاحتفال لما المناسبة من مكانة كبيرة في نفوسهم، وكانت فرصة طيبة لكي يتبادل الزملاء التهاني ووجهات النظر.

السفارة المصرية بالرياض تحتفل بنصر أكتوبر
السفارة المصرية بالرياض تحتفل بنصر أكتوبر
السفارة المصرية بالرياض تحتفل بنصر أكتوبر
السفارة المصرية بالرياض تحتفل بنصر أكتوبر

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة اغتيال العراقية تارة فارس

البنك الأهلي يعلن توقف خدمة البطاقات البنكية لمدة 10 ساعات.. الجمعة

الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الألماني وتهدد بالرد المناسب

أفضل وأقوى جواز سفر في العالم.. ودولة عربية تدخل السباق بقوة

ارتفاع ضحايا فيضانات نيجيريا إلى 199 قتيلا

النائب العام يصدر قرارا بإخلاء سبيل نجل الرئيس المعزول محمد مرسي

رونالدو يعترف بعلاقته الجنسية مع عارضة الأزياء في لاس فيجاس

العادلي منفعلا أثناء شهادته فى اقتحام السجون.. اللى ماتوا فى يناير رجالتى

رسميا ..سامسونج العالمية تورد 708 آلاف تابلت للحكومة المصرية

وزير الزراعة يكشف مميزات كارت الفلاح

طرح أول سيارة كهربائية طائرة فى الأسواق الشهر المقبل .. فيديو

حكم إعطاء الزكاة لأولاد الأخ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديانا كرزون تستعرض رشاقتها بفستان أخضر ..صور

ملكة جمال مصر توضح لـ صدى البلد علاقتها بالتمثيل .. وتكشف عن عملها قبل المسابقة.. وتوجه رسالة لريم البارودي

السياحة الكازاخية في شرم الشيخ.. سوق جديد واعد بدأ بـ 5 آلاف زائر حتى وصل في 2018 إلى 120 ألفا.. صور

25 صورة تكشف أناقة نيللى مقدسي فى عيد ميلادها

إطلالات المشاهير على السجادة الحمراء في حفل American Music Awards.. صور

فيديو

حبيب العادلي يكشف رسالة أحد قيادات الإخوان للضباط قبل أحداث يناير
شاهد.. لحظة اغتيال العراقية تارة فارس
شاهد.. مذيعة تحمل ابنها الرضيع على ظهرها أثناء تقديمها نشرة الطقس
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى: يعرض شهادة حبيب العادلي في قضية اقتحام الحدود الشرقية.. ويلومه بسبب الجاسوس محمد مرسي.. وقائمة اغتيالات قامت بها قطر وتركيا بمساعدة التنظيمات الإرهابية
حبيب العادلي ينفعل أثناء شهادته في اقتحام السجون.. اللي ماتوا في يناير رجالتي و2004 بداية تنفيذ الخطة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟