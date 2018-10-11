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أخبار البلد

وزير الزراعة يقرر استلام أقطان الأكثار.. الخميس

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 02:41 ص
صدى البلد
جمال صلاح الدين
قرر الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قيام الشركة القابضة للأقطان وفروعها في المحافظات باستلام أقطان الأكثار اعتبارا من الخميس، حيث تبلغ ما يقرب من 450 ألف قنطار. 

وأضاف أبو ستيت، عقب اجتماع برئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، أنه تم الاتفاق مع بعض البنوك على تمويل شراء الأقطان التجارية بفائدة 12%، حيث سيتم اعتماد هذا الاتفاق الأسبوع المقبل. 

وأكد أن الحكومة لن تتخلى عن الفلاح وملتزمة باستلام القطن بسعره المعلن 2500 وجه قبلي و2700 وجه بحري رغم انخفاض أسعاره العالمية. 

وتابع: أن عودة القطن المصري إلى سابق عهده يزعج بعض الأطراف الدولية المنافسة.

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