ارتفاع ضحايا فيضانات نيجيريا إلى 199 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا فيضانات نيجيريا إلى 199 قتيلًا.





وذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في نيجيريا أمس، الأربعاء، أن عدد قتلى الفيضانات التي تجتاح وسط وجنوب البلاد خلال موسم الأمطار السنوي بلغ 199 شخصا.





وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن نتيجة الفيضانات تفاقمت بسبب سوء البنية التحتية وضعف التخطيط، مشيرة إلى أن هذا الفيضان هو الأسوأ منذ فيضان 2012 الذي تسبب في مقتل ما لا يقل عن 363 شخصا.



