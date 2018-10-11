عبد الرحمن سامح يحرز برونزية 50 متر حرة بأولمبياد الشباب بالأرجنتين

توج السباح المصري، عبدالرحمن سامح، بالميدالية البرونزية، في منافسات سباحة 50 متر حرة، بدورة الألعاب الأولمبية للشباب، المقامة حاليا في مدينة بوينس آيرس الأرجنتينية حتى 18 أكتوبر الجاري.





واحتل سامح المركز الثالث في الدور النهائي لسباق 50 متر حرة، خلف اللاعب الروسي الذي توج بالفضية في المركز الثاني، وبطل إيطاليا بالذهبية في المركز الأول.





وحقق السباح المصري خلال السباق زمنا قدره 22 ثانية و43 جزء من الثانية، بفارق 10 أجزاء من الثانية أقل، لصالح اللاعب الإيطالي الذي جاء بالمركز الأول.





وكان سامح قد صعد للدور النهائي، بعدما جاء في المركز الأول، خلال دور نصف النهائي لسباق 50 متر حرة، عقب تحقيقه زمنا قدرة 22 ثانية و48 جزء من الثانية.





وبهذه الميدالية ارتفع رصيد مصر حتى الآن خلال منافسات الدورة إلى 3 ميداليات برونزية.



