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رياضة

زينة إبراهيم تتأهل لنهائيات فردي الجمباز بأولمبياد الشباب بالأرجنتين

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 04:37 ص
صدى البلد
محمد سمير
نجحت زينة إبراهيم لاعبة المنتخب الوطنى للجمباز، فى التأهل لنهائيات بطولة الفردي العام للجمباز الفنى بنات بدورة الألعاب الأولمبية للشباب المقامة بالأرجنتين.

وكانت زينة إبراهيم قد تأهلت إلى أولمبياد الشباب بعد الحصول على المركز الأول فى البطولة الإفريقية التى أقيمت في ناميبيا.

وحصلت مصر على 4 ميداليات برونزيات فى أولمبياد الشباب من خلال مازن العربى فى السلاح، وأحمد النجار فى الفروسية، وعبد الرحمن سامح فى السباحة واياد بركات فى التايكوندو .

وتشارك بعثة مصر برئاسة عبد العزيز غنيم، فى دورة الألعاب الأولمبية الخامسة للشباب بالأرجنتين بـ68 لاعبا ولاعبة ينافسون فى 23 لعبة أولمبية من بينهم 39 لاعبا و29 لاعبة وهى ألعاب الملاكمة، السلاح، الكاراتيه، الرماية، الخماسى الحديث، الفروسية، الجمباز الفنى والإيقاعى، الشراع، رفع الأثقال، التجديف، السباحة، القوس والسهم، الثلاثى، تنس الطاولة، كرة السلة 3×3، الكرة الطائرة الشاطئية، ألعاب القوى، كرة القدم للصالات، التايكوندو، الريشة الطائرة، المصارعة، الجودو والدراجات.

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