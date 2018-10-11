زينة إبراهيم تتأهل لنهائيات فردي الجمباز بأولمبياد الشباب بالأرجنتين

نجحت زينة إبراهيم لاعبة المنتخب الوطنى للجمباز، فى التأهل لنهائيات بطولة الفردي العام للجمباز الفنى بنات بدورة الألعاب الأولمبية للشباب المقامة بالأرجنتين.





وكانت زينة إبراهيم قد تأهلت إلى أولمبياد الشباب بعد الحصول على المركز الأول فى البطولة الإفريقية التى أقيمت في ناميبيا.





وحصلت مصر على 4 ميداليات برونزيات فى أولمبياد الشباب من خلال مازن العربى فى السلاح، وأحمد النجار فى الفروسية، وعبد الرحمن سامح فى السباحة واياد بركات فى التايكوندو .



