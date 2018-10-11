اتهامات لرئيس الحزب الشعبوي الألماني باقتباس خطاب هتلر في أحد مقالاته

يواجه الرئيس المشارك للحزب الشعبوي الألماني "البديل من أجل ألمانيا"، ألكسندر جولاند، اتهاما باستلهام خطاب للرئيس النازي الألماني، أدولف هتلر، خلال كتابته أحد المقالات المثيرة للجدل في واحدة من أكبر الصحف الألمانية.





وبحسب قناة "فرانس 24" الفرنسية بنسختها الفرنسية، فإن جولاند كتب مقالا حول أهمية الشعبوية، في صحيفة "فرانكفورتر ألماني زيتونج"، والذي استوحاه من خطاب أدولف هتلر الذي ألقاه أمام عمال مصنع سيمنز في برلين عام 1933.





وأشارت القناة إلى أن العديد من المؤرخين يشددون على وجود تشابهات بين المقالة والخطاب ووجهوا اتهامات لألكسدر جولاند باقتباس خطاب الزعيم النازي.



